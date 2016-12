Crise en Libye : Khalifa Haftar à Alger

Réagissez

le maréchal Khalifa Haftar

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, M. Abdelkader Messahel s'est entretenu, dimanche à Alger, avec le maréchal Khalifa Haftar qui effectue une visite en Algérie.

Les entretiens ont porté "exclusivement sur les développements de la situation politico-sécuritaire que connait la Libye et les moyens à même d'encourager le rétablissement rapide de la stabilité et de la sécurité dans ce pays".



M. Messahel a saisi cette occasion pour rappeler les efforts que l'Algérie "n'a cessé de déployer en vue d'encourager les parties libyennes à atteindre un accord consensuel pour le règlement de la crise" dans ce pays.



Dans ce contexte, il a réitéré la position "constante" de l'Algérie en faveur de la solution politique au conflit en Libye, dans le cadre de "la mise en oeuvre de l'Accord politique, conclu par les parties libyennes le 17 décembre 2015, à travers le dialogue inclusif inter-libyen et la réconciliation nationale, seuls à même de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté et sa cohésion nationale et de mettre, ainsi, fin définitivement à la crise qui affecte durement le peuple frère libyen".