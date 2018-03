Réagissez

Un bilan positif et une quasi totale adhésion citoyenne», conclura avec une note d’optimisme Madame Boukacem Samia, présidente de la Ligue des jeunes pour la préservation de l’environnement (LJPE) au terme de la campagne de sensibilisation organisée par la wilaya d’Alger qui a pris fin hier, jeudi, au niveau des Sablettes d’Alger, une campagne qui a duré près de 4 mois.

Depuis le 31 octobre 2017, 34 cités de la wilaya d’Alger ont été concernées par une vaste opération de sensibilisation dont l’ultime devise a été de préconiser l’adoption d’un comportement d’un genre nouveau face aux déchets ménagers en l’occurrence, «le tri sélectif pour une ville propre». La campagne a réunit plusieurs partenaires et associations, notamment, Asrout, l’OPGI, l’Agence nationale des déchets, Extranet, l’agence AADL, l’Etusa, NetCom, LJPE, tous soucieux de l’importance de la préservation de l’environnement et de l’hygiène publique.

La caravane de sensibilisation a également enregistré la participation d’une centaine de bénévoles composés de jeunes universitaires, de professeurs de l’Université de Bab Ezzouar, et de citoyens sympathisants de la cause environnementale.

Tous les moyens susceptibles de faire de cet événement écologique une totale réussite ont été déployés : des opérations porte à porte où des sachets et des dépliants de vulgarisation ont été distribués aux citoyens indiquant les instruction de tri, le respect des horaires de collecte ainsi que l’explication des avantages aussi bien écologiques, environnementaux qu’économiques qui en découlent ; des ateliers animés ont été mis en place dans l’enceinte des cités concernées mais également dans leurs écoles, collèges et lycées où des démonstrations de valorisation de déchets ménagers et de concours de recyclage ont été organisés.

Les heureux gagnants ont reçu un cadeau thématique: une belle plante d’intérieur. Le tri sélectif des déchets ménagers sera désormais réalisable dans lesdites cités où trois types de bacs à ordures ont été installés. Chaque bac portera une couleur précisant le type de déchets devant y être déposé : un blanc pour le pain, un jaune pour les emballages recyclables et un vert pour les fractions humides.

C’est un projet pilote devant être généralisé à l’avenir aux 5000 cités que compte la wilaya d’Alger. Il est à noter que dans un souci de pérennisation du geste écologique au sein de la population, les initiatives de sensibilisation se poursuivront, notamment à travers l’organisation par la LJPE de manifestations culturelles au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Elles porteront sur des pièces théâtrales et des spectacles dont le thème principal sera, bien évidemment, la préservation de l’environnement.