Constantine : Hommage à Amira Merabet (vidéo)

Des dizaines de personnes ont répondu ce matin à l'appel diffusé sur les réseaux sociaux pour un sit-in au square Bennacer, en plein centre-ville de Constantine, pour rendre hommage à Amira Merabet, décédée le 05 septembre dernier suite à de graves blessures causées par un homme auquel elle a dit non.

Les initiatrices ont lu une déclaration condamnant le crime abjecte et le système patriarcale et injuste dont est victime la femme en Algérie. Elle ont aussi appelé les autorités à capturer au plus vite l'auteur du crime et lui infliger un jugement exemplaire.

Pour rappel, Amira Merabet a été agressée le 28 août dernier par un jeune homme qui avait versé de l'essence sur la victime avant de mettre le feu et prendre la fuite. le drame a eu lieu de bon matin dans la cité du 20 août dans la commune du Khroub, à Constantine.

La victime, 34 ans, succombera à ses blessures une semaine après, alors que l'auteur est toujours recherché.



