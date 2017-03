Commerce extérieur : mouvement dans le corps des chefs d'inspection

Réagissez

Abdelmadjid Tebboune, ministre du Commerce par intérim.

Ce mouvement s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de contrôle du commerce extérieur au niveau des d'accès terrestres, ports et aéroports.

Le ministre de l'Habitat, l'Urbanisme et de la Ville, et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un vaste mouvement dans la corps des chefs d'inspection de postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, a indiqué mardi un communiqué du ministère.



