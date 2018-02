Cnapeste à Blida : Mesures supplémentaires pour le rattrapage des cours

Réagissez

La direction de l'éducation de la wilaya de Blida a pris des mesures supplémentaires en vue de rattraper les cours non dispensés suite à la grève qui a été déclenchée par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapeste) depuis près de 3 mois, a indiqué, hier, un communiqué des services de wilaya.

Ces mesures ont porté sur des cours de soutien dispensés par les enseignants dans les établissements scolaires, en plus de l'ouverture d'un portail web au profit des élèves qui reçoivent des cours via l'Office national de formation et d’enseignement à distance, d'autant plus que la semaine prochaine, la direction de l'éducation «procédera à la distribution de supports sur CD contenant des cours au profit de tous les élèves», ajoutent les mêmes services.

Ces mesures interviennent après le recrutement d'enseignants «disposant de compétences à même de les rendre aptes à assumer cette mission, étant inscrits sur la liste de réserve du concours de recrutement des enseignants pour l'année 2017, au nombre de 469, ces enseignants ont été pris en charge sur le plan financier avec le budget de la wilaya», précise le communiqué.