Canicule : La Protection civile rappelle les mesures préventives

La direction générale de la Protection civile a rappelé aux citoyens les mesures préventives à suivre pour éviter les effets de la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier un communiqué de cette institution.

Afin d’éviter d’être victime d’insolation et d’autres malaises, la Protection civile recommande aux citoyens de «fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, et d’ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir et la nuit».

La même source recommande également de «baisser ou éteindre les lumières électriques, mais aussi ne pas s’exposer au soleil, en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, notamment au niveau des plages». Il est également demandé aux citoyens d’éviter de se déplacer pendant cette période de canicule, sauf en cas de nécessité et de mettre un chapeau et des vêtements légers (coton) et amples, de préférence de couleur claire.

La Protection civile exhorte aussi les citoyens à éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, bricolage), les conseillant de «se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, de rester à l’ombre dans la mesure du possible et de provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure». «Pensez à aider les personnes dépendantes en leur proposant régulièrement des boissons», est-il souligné, appelant les citoyens à signaler le plus rapidement possible les débuts d’incendie au niveau des forêts et qu’en cas de difficultés appeler le 14, conclut le communiqué.