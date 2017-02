Réagissez

L’Etat prend en charge le rapatriement des dépouilles de...

Les dépouilles des deux victimes algériennes tuées dans l’attentat terroriste perpétré à la Grande Mosquée de Québec seront rapatriées en Algérie demain, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

«L’opération de rapatriement a été décidée par les familles en coordination avec l’ambassadeur d’Algérie à Ottawa et le consul général à Montréal, qui leur ont rendu visite à Québec pour leur présenter leurs condoléances au nom du gouvernement et du peuple algériens et les assurer de la sympathie et de la solidarité de l’ensemble de leurs compatriotes établis au Canada», a déclaré M. Benali Cherif.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que «toutes les dispositions ont été prises» par les services consulaires algériens pour permettre le retour et l’enterrement dans leur pays natal et parmi les leurs de feu Abdelkrim Hassan et Khaled Belkacemi. Khaled Belkacemi, 60 ans, était professeur en génie alimentaire à la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’université Laval (Québec). Il est originaire de Tazayart, Ighil Ali, à 90 km au sud de Béjaïa.

Ses proches témoignent qu’il était «un brillant enseignant-chercheur reconnu». Selon son beau-frère, dont El Watan avait rapporté les propos dans son édition de mercredi, Khaled Belkacemi travaillait sur des projets de partenariat dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et le Canada, notamment avec deux instituts, dont l’un est à Bou Ismaïl et l’autre à Batna. Abdelkrim Hassan était, quant à lui, âgé de 41 ans, il était père de trois filles de 10 ans, 8 ans et 15 mois. Informaticien, il travaillait au gouvernement du Québec comme analyste-programmeur. Il est né à Ath Yahia, commune d’Adekar dans la wilaya de Béjaïa.