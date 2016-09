Réagissez

Des souscripteurs hier, sur le site AADL de Djenane Sfari (Birkhadem)

Après des années d’attente, les souscripteurs au programme AADL se voient encore une fois obligés de faire le parcours du combattant pour récupérer les clés de leur logement.

Site AADL 1500/2100 logements à Djenane Sfari (Birkhadem). Liste en main, un employé de l’AADL fait appel à la trentaine de souscripteurs qui recevront leurs clefs des mains du ministre de l’Habitat, annoncé en début d’après-midi. L’agent, entouré par les souscripteurs et des gendarmes, expliquera que les autres bénéficiaires devront encore patienter. «Les autres doivent aller demain (aujourd’hui) à la direction générale de Saïd Hamdine pour récupérer leurs affectations. Ils peuvent après venir sur le site pour recevoir les clefs sous le chapiteau installé devant le bâtiment n°65, mais à condition qu’ils aient d’abord obtenu la décision du notaire», répond l’employé à la centaine de personnes agglutinées à l’entrée du site.

L’agitation était forte depuis les premières heures de la matinée d’hier. Des souscripteurs, munis de la paperasse nécessaire se sont présentés sur le site, avec parfois des membres de leurs familles, après l’annonce de la remise d’un nouveau quota de logements location-vente. Mais sur place, ils apprendront que les clefs seront distribuées «au fur et à mesure», «le chapiteau, installé était petit et la cérémonie va concerner une dizaine de souscripteurs». «On m’a fait venir comme tout le monde.

J’ai laissé mon boulot. Une fois sur place, personne ne nous explique les démarches. Je m’absente de mon boulot et je risque d’avoir des problèmes et même de me faire virer après toutes ces absences non justifiées», s’offusque un quinquagénaire, assommé par la chaleur étouffante de cette matinée dans ce site en cours de construction sur les vieilles terres arables du Sahel algérois. Devant être lancée un mois plus tôt, l’opération de livraison a été retardée en raison des travaux de raccordement au réseau de gaz. «L’installation du réseau de gaz a retardé la livraison du site.

A ce jour, les appartements ne sont pas alimentés, donc, le gaz ce n’est pas pour demain», indique un souscripteur. L’absence d’équipements de proximité est regrettée par les souscripteurs aux programmes AADL 1 et 2. Ni établissement scolaire ni salle de soins ou d’agence de proximité ne sont installés dans ce site de plusieurs centaines d’immeubles (2100), situés à l’extérieur de la ville de Birkhadem. Aucune ligne de transport n’a été prévue à ce jour pour permettre aux résidants non véhiculés de rallier la ville ou leur travail. «J’ai un enfant atteint d’épilepsie. En cas de crise le soir, je n’ai pas où l’amener puisqu’il n’y a même pas de dispensaire sur place. Et puis les enfants n’ont pas d’établissement sur le site», s’indigne ce souscripteur.

Un communiqué du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) a annoncé le lancement de l’opération de remise d’un nouveau quota de logements location-vente à des souscripteurs des programmes 2001 et 2002. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme de distribution de logements AADL lancé en début d’année, concernera, entre le 25 septembre en cours et le 10 octobre prochain, la distribution de 4390 unités dans cinq wilayas, précise la même source.

Dans ce contexte, la wilaya d’Alger verra, le 25 septembre, la remise de 720 logements à Djenane Sfari, le 27 septembre, 450 unités à Ouled Fayet et, le 10 octobre prochain, 500 autres à Kerrouch (Reghaïa). 320 logements devaient être distribués hier au site de Kalitoussa, dans la wilaya de Annaba, et 350 autres le 27 septembre à Sidi Bel Abbès. Concernant les souscripteurs de 2013, l’AADL compte procéder, le 1er octobre prochain, à la distribution de 1350 logements dans la wilaya de Khenchela et 700 autres dans la wilaya de Aïn Témouchent, a conclu le communiqué.