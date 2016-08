Bureaux de poste d'Alger: Retrait quotidien de 1,8 milliard DA par les clients

Réagissez

Les retraits journaliers effectués au niveau des bureaux de poste d'Alger avoisinent 1,8 milliard DA, a fait savoir mercredi le directeur de wilaya de la Poste et des télécommunications, Bouchikhi Abdelkader.

La moyenne journalière des retraits de fonds effectués au niveau des 210 bureaux de poste de la capitale avoisine 1,8 milliard de DA et peut atteindre le pic des 2 milliards lors des périodes liées à différentes circonstances telles les fêtes de Aïd el Fitr et Aïd el Adha, a indiqué le responsable.

Le problème de manque de liquidité au niveau des bureaux de poste d'Alger ou des 140 distributeurs automatiques de billets ne se pose plus, a soutenu M. Chikhi. Même lorsqu'il arrive qu'il se produise incidemment pour quel que motif que ce soit, il y est remédia en une journée tout au plus, a-t-il affirmé.

Une cellule de suivi a été mise en place depuis 2009 au niveau de la direction à l'effet de parer à ce problème qui préoccupait les clients d'Algérie Poste, a rappelé M. Bouchikhi. Pour ce qui est de la généralisation des distributeurs automatiques de billets, le même responsable a indiqué que la nouvelle approche de la tutelle se proposait d'améliorer cet aspect en procédant à la rénovation et à la généralisation des équipements notamment à travers la maintenance en amont.

S'agissant de la charge enregistrée au niveau des bureaux de poste, le même responsable a assuré que le problème a été relativement atténué par l'ouverture de 210 nouveaux bureaux affirmant que la couverture actuelle des services postaux dans la capitale est estimée à un bureau de poste pour 13.000 habitants contre 30.000 habitants en 2006.

La décennie s'étalant entre 2006 et 2016 a été marquée par la réception de nombre de projets dans ce cadre avec une moyenne de 7 nouveaux bureaux par an contre deux par an. Pour ce qui est des projets visant l'amélioration du service public, 14 nouveaux bureaux de poste sont en cours de réalisation à travers les circonscriptions de Dar El-Beïda, Baraki, Draria, Birtouta, Bir Mourad Raïs, Bab el-Oued et Rouiba.

Le secteur de la Poste bénéficiera de l'aménagement des locaux appartenant à la wilaya en vue de leur aménagement en bureaux de poste dans le cadre de la stratégie d'amélioration du service public.

Ces nouveaux locaux devraient s'ajouter à ceux réceptionnés dans le même cadre depuis 2013 à travers les circonscriptions de Dar El-Beïda, Bir Mourad Raïs, El-Harrach, Draria et Chéraga en plus du réaménagement de 44 anciens bureaux de poste à Alger.