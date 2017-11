«Bouteflika va lancer une série de réformes»

Réagissez

Pour sa première sortie publique dans le cadre de la campagne électorale, Ahmed Ouyahia, secrétaire général du RND, était hier à Skikda, où il a tenu un discours de plus d’une demi-heure.

En plus de ses tournures de phrases habituelles et si usitées, il profitera de son auditoire pour revenir sur certains aspects économiques du pays et glorifier au passage le rôle du président de la République concernant la stabilité du pays. Ouyahia évoque, entre autres, la loi de finances 2018 en jugeant qu’elle relancera le secteur de l’agriculture et lèvera le gel aussi bien sur des projets inscrits que sur les soutiens, grâce notamment à l’endettement intérieur. Dans la foulée, il fera part d’une «série de réformes que le président de la République va lancer» tout en s’attaquant à ceux qui avaient exprimé leur hostilité contre la réforme de la loi financière. Revenant au domaine politique, Ouyahia juge que ceux qui soutiennent que le pays vit une phase transitoire «et ceux qui avancent que les institutions ne sont pas légitimes ne s’attaquent pas seulement au président de la République et au Parlement mais à tout le peuple».

Et de réitérer le soutien indéfectible du RND au président de la République. Abordant le volet des collectivités locales, Ouyahia plaide pour des réformes devant encourager «la décentralisation et l’amélioration de la participation des communes» en révélant, à l’occasion, que la loi de finances 2018 prévoit déjà de multiplier par trois les budgets communaux. Ne pouvant s’empêcher de jouer sur la corde régionaliste, très prisée localement, Ouyahia profite de ce meeting pour déclarer que le nouveau port de pêche de Oued Zhour, à l’extrême ouest de Skikda, dépendra bien de cette wilaya. A relever à ce sujet que ce port n’a jamais cessé de faire l’objet de discorde, par presse interposée, entre les wilayas de Skikda et Jijel.