Le président Bouteflika a procédé à...

Strictement symboliques, les activités présidentielles sur le terrain se sont limitées à certaines inaugurations, à l’image du Centre international des conférences et de l’Opéra d’Alger.

Nouvelle sortie sur le terrain pour le président Bouteflika et des inaugurations symboliques. Ayant renoué, en septembre dernier, avec les «visites d’inspection», le chef de l’Etat a procédé, hier matin, à l’inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire Birtouta-Zéralda, dans la wilaya d’Alger. Cette sortie a été effectuée sans la présence d’une imposante délégation, comme c’était le cas avant 2013, date où le président Bouteflika a été victime d’un AVC.

Selon l’APS, la cérémonie d’inauguration de cette ligne ferroviaire, tant attendue par les habitants de la partie ouest d’Alger, s’est déroulée en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et de membres du gouvernement. Dotée d’une double voie électrifiée et de plusieurs ouvrages d’art, cette nouvelle ligne comprend cinq gares, à savoir Birtouta, Tessala El Merdja, Sidi Abdallah, université de Zéralda et Zéralda-Ville. La capacité de transport de cette ligne est de 50 000 voyageurs/jour.

Après Zéralda, le président Bouteflika et sa délégation se sont rendus à la «vieille-nouvelle» ville de Sidi Abdallah où il a procédé à l’inauguration de ce projet, en construction depuis une dizaine d’années ou plus sans être achevé totalement. Dotée de cinq pôles, dont un urbanistique et un autre technologique, cette nouvelle ville, présentée comme un projet «futuriste», comporte 45 000 logements (AADL et LPP), dont 20 000 seront distribués prochainement. Le chantier s’étale sur 7000 hectares, dont 3000 urbanisables.

Le projet de réalisation de cette nouvelle ville est à 75% de taux d’avancement, alors que sa livraison totale est prévue pour 2018. La reprise des sorties du président Bouteflika sur le terrain a été inaugurée, rappelons-le, par la visite du chantier de la Grande Mosquée d’Alger. Strictement symboliques, les activités présidentielles sur le terrain se sont limitées à certaines inaugurations, à l’image du Centre international des conférences et l’Opéra d’Alger.

Le président Bouteflika a repris également ses audiences accordées aux responsables étrangers en visite en Algérie après les avoir suspendues, plusieurs semaines durant, suite à la diffusion par l’ancien Premier ministre français, Manuel Valls, d’une image le montrant très affaibli par la maladie. Mais le rythme de ses activités officielles est très réduit. Les rencontres avec les membres du gouvernement ne sont également pas nombreuses. Mis à part les Conseils des ministres sporadiques, le président Bouteflika n’a presque plus de contacts avec le staff de Abdelmalek Sellal.