Bouteflika défend son bilan économique

Le président Abdelaziz Bouteflika

Le président Abdelaziz Bouteflika a accordé une interview à Oxford Business Group (OGB) où il a mis en avant les « réalisations » de l’Algérie, durant son règne, en matière de développement économique.



Le chef de l’Etat a notamment indiqué que l’Algérie est l’un des rares pays exportateurs de pétrole qui continue à créer de l’emploi et à réaliser une croissance économique (3,9% en 2015). Il a avancé que pas moins de 24.386 projets d’investissement ont été lancés entre 2013 et 2016.



Pour l’avenir, Bouteflika annonce des mesures visant à « accélérer la diversification de notre économie et renforcer les programmes sociaux, et ce, en évitant des coûts économiques supplémentaires ». Il faut dire qu’une telle recette - magique- a peu de chance de convaincre quand on sait que le gouvernement a dépensé, en 15 ans, plus de 800 milliards de dollars sans pour autant arriver à diversifier l’économie algérienne qui demeure dangereusement dépendante de l’exportation des hydrocarbures.



Bouteflika s’est dit aussi convaincu que « l'Algérie est une nation stable et sûre qui peut servir de plaque tournante du commerce en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient ». Une ambition certes légitime mais qui a besoin d’être consolidée par des actes. Car, jusqu’à preuve du contraire, rien n’a été fait pour réaliser une telle ambition. Bien au contraire, la sphère économique demeure otage des bureaucrates et l’initiative privée se trouve bridée par la corruption. D’ailleurs, de larges pans de l’économie sont devenus les « chasses gardées » de certains opérateurs proches des tenants du pouvoir. Une situation qui découragent de nombreux investisseurs nationaux et étrangers.



Bref, des réformes économiques sérieuses exigent au préalable des réformes politiques en mesure de garantir une justice indépendante et une répartition transparente et équitable des richesses du pays. Tout le reste n’est que des mots.

