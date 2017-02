Bouteflika atteint d’une bronchite aiguë, la visite de Merkel reportée

Réagissez

Abdelaziz Boutelika lors de la cérémonie de prestation de...

La visite officielle en Algérie de la chancelière allemande, Angela Merkel, prévue aujourd’hui et demain, a été reportée en raison de l' « indisponibilité » du président Bouteflika qui souffre d’une « bronchite aiguë ».





« Les autorités algériennes et allemandes sont convenues ce jour, d'un commun accord, du report de la visite officielle que devait effectuer en Algérie, son Excellence Mme Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne", a indiqué la présdience de la République dans un communiqué relayé par APS.



« Ce report est dû au fait que Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, qui se trouve à sa résidence à Alger, est indisponible temporairement, du fait d'une bronchite aiguë", a expliqué la même source.



Pour sa part, la chancellerie allemande, citée par AFP, a indiqué que « Le voyage de la chancelière prévu aujourd'hui et demain en Algérie n'aura pas lieu. Le gouvernement algérien a demandé à la dernière minute de reporter le voyage, et la chancelière a accédé à ce souhait ».



