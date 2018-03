Bouira : Le doyen de la faculté des sciences économiques pris en otage par des étudiants

Réagissez

Le doyen de la faculté des sciences économiques et sciences de gestion (SESG) de l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, Ferdj Chabane, a été retenu dans son bureau, en début de soirée de mercredi dernier, par un groupe d’étudiants adhérents de l'Union nationale des étudiants algériens (UNEA), a-t-on appris de sources locales.

Ne voulant pas céder aux pressions des membres de cette organisation, venus réclamer l'annulation des convocations en conseil de discipline de quelques étudiants vraisemblablement membres de l’UNEA, la victime s'est jetée dans le vide, depuis son bureau sis au deuxième étage, a précisé une source sécuritaire. Le doyen s'en est sortie avec plusieurs factures qui lui ont valu une incapacité de travail de trois mois.

Un climat de tension et d'inquiétudes règne au niveau du campus. Des étudiants, des enseignants et tout le personnel de l'université de Bouira ont décidé d’observer un débrayage pour dénoncer les pratiques " irresponsables et gravissimes » émanant de cette organisation estudiantine, à l'origine de la dégradation des conditions de travail et de sécurité au niveau du campus.