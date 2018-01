Réagissez

Des élus et militants du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) dénoncent ce qu’ils qualifient de représailles de l’administration à leur égard. En effet, les décisions de mutation du personnel relevant du secteur de l’éducation décidées récemment par la Direction de l’éducation (DE), touchant surtout des enseignants et fonctionnaires détachés durant le mandat passé au niveau des Assemblées populaires communales (APC), ont été qualifiées par le parti comme étant une provocation claire de l’administration.

Chabane Meziane, élu du parti de Mohcine Bellabas à l’APW de Bouira, qui avait occupé le poste de maire de la commune de Haïzer durant le mandat 2012 à 2017, a été muté de son poste d’enseignant vers le lycée d’Ath laksar, 30 km au sud du chef-lieu de wilaya, alors qu’il enseignait avant au Technicum de la ville de Bouira. «La décision prise par le responsable du secteur est arbitraire. J’ai saisi la direction ainsi que le wali de Bouiran mais aucune suite ne m’a été donnée. Je considère ce comportement comme une fuite en avant et une pure provocation à mon égard», dit-il en colère. Et d’ajouter : «Les positions que j’ai prises durant le mandat passé à la tête de la commune de Haïzer n’ont vraisemblablement pas plu aux responsables», a dénoncé M. Chabane.

Ce dernier a précisé qu’une autre enseignante, ex-élue dans la même APC, a subi le même sort, puisqu’elle a été mutée pour le poste d’enseignante vers un établissement scolaire sis à la commune de Sour El ghozlane, soit à plus de 45 km au sud de Bouira. D’autres fonctionnaires, militants du même parti, ont dénoncé également les pressions de l’administration. «Un employé à la direction de l’éducation de Bouira a été muté de son poste initial vers un autre dans un un établissement scolaire de la région de Aïn Bessam», a-t-on indiqué.