Bou Ismaïl : Séminaire CISCO sur la cybersécurité

Réagissez

La direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tipasa s’attelle à organiser un séminaire CISCO sur la cybersécurité et les technologies innovantes et émergentes dans le domaine du réseau au niveau du centre d’excellence de Bou Ismaïl, du 15 au 17 avril 2018.

Par les temps qui courent, la pertinence et l’importance de la thématique de cette rencontre sont d’actualité. Les risques d’intrusion prennent de l’ampleur au niveau de plusieurs institutions publiques et également dans les administrations étatiques.

Le département ministériel de Mohamed Mébarki, en partenariat avec CISCO, tentera de présenter les dernières nouveautés du programme Networking Academy afin de pouvoir cibler les besoins vitaux pour la formation des techniciens, pour éventuellement faire face à ces attaques dangereuses utilisées par le biais des nouvelles technologies. Les trois journées seront trop chargées, selon un responsable du secteur.

La formation et la certification SDN (Software Defined Networking) des instructeurs du département ministériel de Hadjar, d’une part, et celle des ingénieurs de plusieurs départements ministériels, d’autre part, sont prévues à l’issue de ce conclave scientifique au Centre d’excellence de Bou Ismaïl. Les organisateurs de ce séminaire s’attendent à recevoir plus de 200 personnes en quête d’une sécurité de leurs réseaux informatiques, internes et externes.