BMS : Chutes de neige sur plusieurs wilayas

Sur les reliefs dépassant les 800/900 mètres.

Des chutes de neige affecteront vendredi les reliefs de L'Ouest dépassant les 800 / 900 mètres d'altitude puis s'étendront progressivement aux reliefs des wilayas du Centre et de L'Est en cours de journée et de soirée, a annoncé l’Office national de la météorologie.

Les wilayas concernées sont Tlemcen (sud), Naama, El Bayadh, Tizi Ouzou (sud), Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arreridj et Sétif. L'épaisseur des neiges prévue atteindra ou dépassera localement 10 centimètres durant la validité du BMS qui s’étale de 09h à 21h de ce vendredi, précise l’ONM.

