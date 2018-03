Biskra : le siège de l’APC de Rass El Miaad cadenassé par des habitants

Réagissez

Des dizaines d’habitants de la commune de Rass El Miaad, située à 130 km au sud-ouest de Biskra, ont procédé, hier matin avant 8h, au blocage des trois issues du siège de l’APC pour dénoncer les agissements du président de cette localité dépendante de la daïra de Sidi Khaled, lequel édile aurait organisé et validé des délibérations illégales et factices pour faire passer un certain nombre de projets et de décisions municipales, a-t-on appris. Ils ont cadenassé les portes, empêché les fonctionnaires de cette institution de rejoindre leurs postes de travail et paralysé la circulation sur la route principale de cette commune agropastorale de la wilaya de Biskra.

«Il y a plus d’une semaine, nous avons porté nos préoccupations vers le chef de la daïra et lui avons signifié qu’en cas de silence des autorités publiques concernées sur les dépassements constatés au conseil municipal, nous passerions à d’autres formes de contestation. Malheureusement, ni le chef de daïra ni la wilaya n’a bougé le petit doigt pour remettre de l’ordre dans notre commune, alors nous avons décidé de bloquer cette APC tant que le statu quo y régnera», a expliqué l’un des protagonistes qui seraient stipendiés par des élus restant dans l’ombre, est-il souligné. A noter que le maire de Rass El Miaad, élu RND pour un second mandat à la tête de cette APC, fait face depuis son installation à une fronde des militants du FLN, du front El Moustakbel (FM) et du Mouvement populaire algérien (MPA) lesquels lui reprochent une gestion «unilatérale, aléatoire, improvisée et arbitraire», selon eux, des affaires de la commune.