Biskra : Cinq personnes d’une même famille tuées dans un accident

Suite à une violente collision frontale entre deux véhicules touristiques de marque Renault Symbol et Peugeot 208, survenue lundi soir sur la RN87, au lieu-dit Menicef, dans la commune de Aïn Naga, à 45 km à l’est de Biskra, cinq personnes d’une même famille ont perdu la vie et quatre autres ont été grièvement blessées, a-t-on appris de la direction de la Protection civile de Biskra. Un homme âgé de 29 ans, une femme de 31 ans et deux filles de 13 et 3 ans sont décédées sur les lieux du drame, tandis que la cinquième victime, une quinquagénaire apparentée, à rendu l’âme, hier matin, à l’hôpital de Sidi Okba, où de nombreux médecins et paramédicaux ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés.

Après avoir assisté à une fête de circoncision, cette famille décimée rentrait vers Chetma alors que les occupants de l’autre véhicule étaient en route vers Meziraà, est-il indiqué. Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce dramatique accident.