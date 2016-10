Benflis dénonce «une escalade fiscale»

Réagissez

Le parti d’Ali Benflis, Talaie El Houriyet, met en garde contre l’escalade fiscale en perspective et ses conséquences graves sur les Algériens.

Dans un communiqué sanctionnant la réunion de son bureau politique, le parti de Benflis dénonce le fait que le pouvoir n’offre comme solution à la crise multidimensionnelle qu’un calfeutrage des béances budgétaires à travers une forte imposition des revenus des salaires et des produits de consommation. Pour ce parti, qui œuvre pour une transition démocratique dans le calme, le projet de Loi de Finances pour l’année 2017 n’a pas été élaboré dans la transparence qu’exige un tel texte de loi à l’impact direct sur le vécu des Algériens.

Et cela prouve, selon Talaie El Houriyet que «le régime politique en place n’offre à l’économie nationale en guise d’assainissement et de redressement que les perspectives d’une escalade fiscale dont il a fait une fin en soi sans l’adosser à un traitement courageux et résolu des nombreux dysfonctionnements structurels qui constituent autant d’obstacles majeurs à l’édification d’une économie nationale diversifiée, performante et compétitive».

Ce parti estime que la justice sociale et la solidarité nationale dont parle le communiqué du Conseil des Ministres «ne se mesurent pas seulement au niveau du montant des transferts et des subventions». Pour le parti de Benflis, face à la grande acuité de la crise économique les principes de justice sociale et la solidarité nationale exigent aussi que les couches sociales les plus démunies et les plus vulnérables cessent d’être la cible exclusive de l’escalade fiscale menée actuellement et que les sacrifiées demandés soient partagés de manière plus juste et plus équitable par toute la collectivité nationale. Talaie El Houriyet relèvent avec satisfaction l’adoption du mémorandum de l’opposition par les membres de l’Instance de consultation et de suivi et soulignent le maintien de l’opposition de la cohésion de ses rangs malgré toutes les formes d’adversité.