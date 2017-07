Réagissez

Un grave accident est survenu dans la matinée d’hier sur la RN9, dans la commune de Kherrata, 60 km à l’est de Béjaïa, causant la mort de quatre femmes.

L’accident a eu lieu vers 10h, lorsqu’un camion (Shackman), transportant du gravier, a foncé sur un arrêt de bus au niveau d’un carrefour (Menaa). Dans sa course folle, probablement à cause de la perte de ses freins, le poids lourd n’a laissé aucune chance aux quatre malheureuses qui attendaient patiemment le passage d’un bus.

Agées entre 29 et 56 ans, elles ont rendu l’âme sur le coup, tandis qu’un enfant de 12 ans qui accompagnait l’une d’elles a été légèrement blessé, apprend-on d’un communiqué de la Protection civile. Le camion, immatriculé à Béjaïa, qui a également heurté un fourgon de transport, a fini sa course dans un ravin où il a pris feu. Les pompiers qui sont intervenus pour circonscrire l’incendie et secourir le blessé étaient encore, deux heures plus tard, à la recherche du conducteur, âgé de 34 ans, que l’on croyait coincé sous le tas de ferraille et de gravier.

Etant sorti indemne, ce dernier s’était aussitôt dirigé vers le commissariat de police. Selon la Protection civile, ce énième accident mortel alourdit encore plus le bilan macabre des victimes de la route dans la région depuis le début de l’année, bilan qui s’élève à 40 morts et 1191 blessés.