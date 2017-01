Bedoui demande aux Algériens à refuser de fournir les documents de l’état civil aux administrations

Réagissez

Le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui.

Le ministre de l’Intérieur, Noureddine Bedoui, a appelé les citoyens algériens à refuser d’obéir aux administrations qui continuent à exiger des documents de l’état civil.

« Quand on lui demande un document de l’état civil, qu'il (le citoyen) refuse, au nom du ministre de l’Intérieur », a déclaré Bedoui, aujourd’hui lundi à partir d’ El Oued.



Il a expliqué que ces documents n’ont plus aucune raison d’être : « toutes les données sont numérisées et accessibles (…) 18 secteurs ministériels ainsi que les offices et autres organismes publics sont interconnectés ».