Deux membres actifs du mouvement des chômeurs sont incarcérés depuis plus de dix jours à Béechar. Il s’agit de Aziz Chellali et de Omar Badidi qui sont surtout connus pour être des dénonciateurs des actes de corruption dans leur wilaya.

«Aziz et Omar ont été interpellés avec six autres membres du mouvement par la police à l’intérieur de la wilaya, alors qu’ils s’apprêtaient à rencontrer le wali pour discuter des listes d’attribution de terrains et des logements sociaux qui ont tardé à être affichées. Leur interpellation était préméditée, car ils dérangent beaucoup les bourreaux du foncier dans notre région», dénonce Abdelhafidh, le frère de Aziz Chellali, joint par téléphone.

Au final, seuls Aziz et Omar ont été retenus et placés en garde à vue puis sous mandat de dépôt depuis plus d’une semaine, révèle Abdelhafidh. Poursuivis pour «outrage à un fonctionnaire», ils ont vu leur audience reportée au 5 octobre (hier). «Les six personnes qui étaient avec Aziz lors de son interpellation étaient présentes hier aussi en tant que témoins à l’audience.

La police leur a demandé de revenir dans l’après-midi. Et c’est quand ces derniers ont quitté la salle, que le juge a décidé de reporter leur audience au 12 octobre prochain pour absence de témoins ! Le but est clair, c’est de garder le plus longtemps possible Aziz en prison», s’indigne Abdelhafidh. Un rassemblement de soutien aux deux chômeurs a été organisé hier devant le tribunal. Les organisateurs, eux, affirment qu’ils reviendront le 12 octobre prochain.