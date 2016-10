Baisse de 14,5% du chiffre d’affaires global en 2015

Réagissez

Six concessionnaires ont réalisé à eux seuls 61% des...

Le chiffre d’affaires global des concessionnaires automobiles a enregistré une baisse sensible de 14,5% en 2015, alors que certains ont continué à connaître une hausse de leurs ventes, selon des résultats du Centre national du registre du commerce, publié hier par l’Aps. Il est passé de 618 milliards de dinars en 2014 à 528 milliards de dinars en 2015 pour une quarantaine de concessionnaires ayant procédé à la publication de leurs comptes annuels de l’année écoulée.

A titre de comparaison, ce chiffre d’affaires était de plus de 714 milliards de dinars en 2013, ce qui confirme un déclin continuel des résultats des opérateurs dans le marché de l’automobile. Ainsi, plus de la moitié des concessionnaires représentant des marques allemandes, sud-coréennes, japonaises et chinoises notamment ont vu leur chiffre d’affaires enregistrer des diminutions de 10 à 76%.

Par contre, une quinzaine d’autres — dont les marques françaises Renault et Peugeot, Hyundai, Kia, Toyota — ont vu leur chiffre de ventes évoluer positivement entre 0,3% et 28%. Six concessionnaires ont réalisé à eux seuls 61% des importations d’automobiles en 2015 pour plus de 192 milliards de dinars ; ce sont Renault, Hyundai, Sovac, GM Trade, Peugeot et Toyota.

Cette baisse globale du chiffre d’affaires s’explique principalement par le recul des importations de véhicules engendré par l’application des nouveaux cahiers des charges régissant l’activité automobile en Algérie. Les importations de véhicules avaient baissé de 31,3% en 2015 pour s’établir à 265 milliards de dinars (3,14 milliards de dollars) contre plus de 315 milliards de dinars (5,7 milliards de dollars) en 2014.

Il va sans dire que les chiffres du CNRC montrent, en comparant les importations et les chiffres d’affaires réalisés par les concessionnaires en 2015, qu’il n’y a pas systématiquement un rapport de causalité entre ces deux paramètres. C’est le cas d’une marque française pour laquelle ses importations ont diminué de 27,4% alors que son chiffre d’affaires a augmenté de 3%. Ceci s’explique, entre autres, par l’augmentation des prix des véhicules opérée par des concessionnaires, qui a atteint plus de 30% pour certaines marques.