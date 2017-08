Attentat terroriste au siège de la Sûreté de Tiaret: trois morts dont l'assaillant

Réagissez

La ville de Tiaret sous le choc.

Un policier en faction, atteint dans l'attentat terroriste ayant ciblé tôt jeudi le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret, a succombé à ses blessures portant à trois le nombre des victimes, a-t-on appris auprès de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un premier bilan, la même source faisait état de deux morts, un policier en faction et le terroriste. L'acte est l'oeuvre d'un terroriste qui portait une ceinture explosive et qui, usant d'une arme, a voulu pénétrer dans l'enceinte du siège de la Sureté de wilaya. La riposte des policiers en faction a été prompte et l'un d'eux, dans un acte de bravoure, s'est jeté sur l'assaillant pour freiner son élan à l'entrée du siège de la Sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste suite à l'explosion qui s'en est suivie, a précisé la même source. L'interposition courageuse des policiers en faction a fait éviter un bain de sang, le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret étant situé dans une zone très peuplée.