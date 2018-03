Appel à une Milyounia des chômeurs demain

Réagissez

Un nouveau mouvement des chômeurs non affilié à la CNDDC monte au créneau et fait campagne sur les réseaux sociaux pour l’organisation d’un grand rassemblement demain, samedi 10 mars.

Pour Abdelbaki Melouah et Yacine Rahmani qui ont supervisé plusieurs sit-in et manifestations tout au long des derniers mois, il s’agit d’une Milyounia de l’unité de Ouargla qui exige des réponses concrètes sur le dossier du chômage et la gestion des offres via l’Anem et les promesses du wali de Ouargla concernant une offre globale du secteur pétrolier durant le premier trimestre 2018, mais aussi un appel à l’adhésion de la population pour exiger, enfin, le dégel des grands projets de développement, notamment le CHU de Ouargla, un hôpital des grands brûlés et le dernier tronçon du tramway, entre autres.