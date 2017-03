Appel à des rassemblements de protestation contre les atteintes aux libertés en Algérie

Réagissez

Siège du ministère de la Justice (Alger)....

Le Forum social algérien (FSA) a lancé un appel pour la tenue de trois rassemblements de protestation contre les « dénis de liberté », demain samedi à Alger, Oran et Béjaia.

Les sit-in devront se dérouler simultanément à partir de 10h00, et ce, devant le ministère de la Justice (Alger) et à la place de la liberté d’expression Said Mekbel (Béjaia). Le lieu exact du rassemblement prévu à Oran n’a pas été encore dévoilé.

Le FSA, un aréopage d’associations, syndicats et autres citoyens a vu le jour en janvier dernier à Oran, dans l’objectif de « rendre possible le changement politique et social » en Algérie. Cet appel pour la tenue des rassemblements survient « afin de protester contre les dénis de liberté et revendiquer le respect des droits des algériens (es) à la liberté et à la justice, d’exiger publiquement la libération des détenus politiques, d’opinions et de confessions, d’exiger le droit à une justice égale pour tous, d’exiger l’arrêt de la répression sous toutes ses formes et le respect inconditionnel des droits des personnes emprisonnées et leurs mandants », a indiqué le FSA dans un communiqué.

Hakim Addad, membre du FSA, a expliqué dans une déclaration à Elwatan.com, que « le pouvoir passe à une étape supérieur dans la répression ». Il a cité, en ce sens, le cas de Mohamed Tamalt décédé en détention et Fekhar qui a entamé aujourd’hui son 60e jour de grève de la faim, parmi bien d’autres Algériens « convoqués aux commissariats de police et jetés en prison, pour avoir exprimé leur opinion ou déclarer leur confession sur les réseaux sociaux ».



Interrogé sur l’interdiction des manifestations à Alger, Hakim Addad a répondu que la « répression policière est une crainte parmi d’autres ». Et de conclure : « On ne peut pas se suffire de réclamer nos droits sur les réseau sociaux, il faut aller le dire pacifiquement sur le terrain, dans la rue… ».



