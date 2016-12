Appareils de chauffage : le monoxyde de carbone a tué une centaine d’Algériens en 2016

Réagissez

Un total de 102 personnes ont trouvé la mort, intoxiquées par le monoxyde de carbone depuis le début de l'année en cours, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public lundi.

Selon ce bilan qui couvre la période du 1er janvier au 18 décembre, 1.300 personnes ont été secourues après avoir été incommodées ou intoxiquées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage.



La Protection civile a réitéré, à cet effet, son appel à la vigilance, notamment en cette période hivernale, en veillant, en particulier, à la bonne aération, l'installation et le contrôle des appareils de chauffage par des professionnels et le respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et la sécurisation des appareils.