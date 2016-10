Amar Saadani réapparaît… prudent !

Réagissez

Amar Saadani

Le SG du FLN a fait preuve, pour une fois, de retenue et de prudence. Une attitude qui ne ressemble pas à ce personnage habitué aux déclarations sulfureuses.

Le secrétaire général du FLN Amar Saadani est réapparu après une absence de plusieurs mois. Il a présidé, aujourd’hui dimanche, la réunion du bureau politique tenue au siège du parti à Alger. Sa sortie, très attendue, s’est avérée en fin de compte une simple formalité organique.

Saadani s’est contenté d’annoncer une réunion des mouhafedh qui aura lieu mercredi prochain, à l’issue de laquelle il devra animer une conférence de presse pour « répondre à toutes les questions ». Quant à la date de la tenue de la réunion du comité central, elle sera fixée ultérieurement.



Le SG du FLN a fait preuve, pour une fois, de retenue et de prudence. Une attitude qui ne ressemble pas à ce personnage habitué aux déclarations sulfureuses. Ce changement de conduite pourrait avoir un lien avec la lettre des 14 moudjahidines ayant demandé en juillet dernier, « le départ immédiat de Saadani et sa bande » qui ont transformé le parti en « un instrument de réalisation de leur inavouables business ». Des moudjahidines auxquels Saadani n’oserait pas répondre vu l’énorme distance qui sépare sa modeste stature politique avec le parcours de ces combattants de la guerre de libération.

Grippe et pèlerinage à la Mecque



Selon certaines voix, le SG du FLN aurait été réprimandé par ses protecteurs à la Présidence qui lui ont recommandé de se calmer et de ne pas faire de vagues.



L’absence, les dernières mois, de Amar saadani a suscité de nombreux questionnements. Selon le sénateur Djamel Ould Abbas, « Saadani était en pèlerinage à la Mecque et quand il est rentré au pays, il a attrapé une grippe ».

Le SG du FLN fait l’objet d’un mouvement de contestation au sein de son parti, mené par Abderahmane Belayat et Layachi Daadouda. Une contestation appelée à s’amplifier à l’approche des élections législatives de 2017.