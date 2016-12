Ali Haddad s’accroche à la tête du FCE

Réagissez

Ali Haddad lors du Forum africain d'investissement

Des voix, au sein du FCE, réclament la tête de Ali Haddad. Mais celui-ci ne compte pas céder son poste.

C’est le branle-bas de combat chez le Forum des chefs d’entreprises (FCE). Son Conseil exécutif se réunira demain samedi. A l’ordre du jour, entre autres point, faire le bilan du forum africain d’investissement organisé début décembre à Alger. Un évènement qui a vu sa raison d’être, à savoir nouer des relations avec les entreprises des pays de l’Afrique subsaharienne, éclipsée par la chamaillerie ayant éclatée lorsque Haddad a pris la parole avant le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra.

Depuis cet incident protocolaire - futile pour certains et grave pour d’autres- plusieurs voix au sein de l’organisation patronale se sont mises à réclamer « en catimini », la tête de Haddad. Toutefois, selon des sources, le très controversé patron de l’Etrhb n’a pas perdu son principal appui, le frère et conseiller du chef de l’Etat, Said Bouteflika. Celui-ci a dit à Ali Haddad « Vous pouvez rester (à la tête du FCE), si vous voulez », rapporte les mêmes sources, affirment que « Haddad compte bien garder son poste de président (du FCE) ».

Ces chuchotements de sérail montrent que la principale organisation patronale du pays est réduite à un simple appendice de l’équipe qui détient le pouvoir effectif. Une situation qui a d’ailleurs poussé certains de ses membres, le groupe Cevital et Nca-Rouiba, à claquer la porte du Forum en 2014, sur fond de divergences relatives au soutien apporté à la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat.

Il faut dire enfin que malgré les garantie qu'on lui aurait données, l’avenir de Ali Haddad à la tête du FCE est loin d’être assuré. Ce climat d’incertitudes est la conséquence de la précarité des équilibres régissant les rapports de d’El Mouradia avec les acteurs économiques et politiques. Plusieurs figures, à l’exemple de Saadani et Benyounès, ont été éjectées, en dépit de l’ardeur dont elles ont fait preuve dans la défense de l’équipe des Bouteflika.