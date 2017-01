Réagissez

L’ex-n°2 du FIS dissous, Ali Benhadj, serait interdit de quitter le territoire de la wilaya d’Alger et d’accéder aux mosquées en dehors de celle de son lieu de résidence.

C’est ce qu’a révélé le quotidien arabophone El Khabar dans son édition d’hier, en se référant à une directive «confidentielle» adressée par la présidence de la République aux chefs des services de police et de la Gendarmerie nationale. A travers cette «instruction» datée du 18 décembre, la présidence de la République aurait donc demandé à ces deux corps de sécurité, chacun selon ses zones de compétence, d’empêcher Ali Benhadj de sortir de la capitale.

La raison ? Le président de la République aurait pris connaissance de l’activisme de Ali Benhadj dans plusieurs wilayas en prenant la parole dans les mosquées et même en marge de cérémonies et de fêtes familiales d’anciens membres du FIS dissous pour «prêcher la bonne parole» et inciter les citoyens à se dresser contre l’Etat et ses institutions. La présidence de la République se réfère au code pénal.