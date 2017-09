Réagissez

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a plaidé en faveur d’une approche diversifiée dans la relation entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) lors d’un entretien qu’il a eu mercredi avec le chef de délégation de l’UE en Algérie, John O’Rourke, a indiqué hier un communiqué de ce ministère.

Cette approche prend en considération l’apport de l’Algérie pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE, a précisé la même source. La rencontre a permis d’examiner «l’état de la coopération économique entre l’Algérie et l’UE et les attentes de chacune des deux parties et leurs visions sur son renforcement», ajoute le communiqué.

Les deux parties ont ainsi abordé la question de la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’UE et ses retombées sur l’économie nationale ainsi que l’évaluation des programmes de coopération financière et technique en cours de mise en œuvre, ajoute la même source.

Dans ce cadre, M. Yousfi a mis en exergue «l’importance de l’accompagnement de l’UE, notamment dans les domaines de la formation des cadres du secteur et de la mise à niveau des entreprises en Algérie afin de rééquilibrer les relations de partenariat entre les deux parties, après plus de dix ans de mise en œuvre de l’Accord d’association signé avec l’UE», a noté le communiqué.