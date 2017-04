Algérie Télécom : Adel Kheman nommé intérimaire

Réagissez

Le conseil d’administration d’Algérie Télécom a confié, hier, l’intérim de l’entreprise à Adel Kheman, directeur général adjoint en charge du pôle technique, en remplacement du PDG Tayeb Kebbal, qui part à la retraite, a indiqué un communiqué du ministère de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication.

Houda Imane Faraoun, ministre de la Poste et des TIC, «a accédé, hier, à la demande du PDG d’Algérie Télécom,Tayeb Kebbal, formulée depuis quelque temps, de faire valoir son droit de départ à la retraite», précise le communiqué du ministère. Après 32 ans de service dans le secteur, dont 15 ans en qualité de haut cadre au niveau du ministère, M. Kebbal a couronné sa carrière à la tête de l’entreprise publique Algérie Télécom, et «a réussi à y instaurer une structure organisationnelle plus moderne, et à y insuffler une dynamique nouvelle dont elle avait grand besoin», selon la même source.

M. Kebbal, qui a assuré l’intérim de l’entreprise depuis juin 2016 puis confirmé en novembre de la même année, a piloté la création de la nouvelle filiale européenne de l’entreprise Algérie Télécom Europe, en Espagne, étape cruciale pour faire aboutir le projet de déploiement de la nouvelle infrastructure sous-marine reliant l’Algérie à l’Europe, «Alval/Alpal». Il a, par ailleurs, lancé le projet «le plus ambitieux d’Algérie Télécom depuis sa création, en l’occurrence le raccordement d’un million de clients au haut et très haut débit, via la technologie FTTH/FTTX», ajoute la même source.