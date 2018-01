Algérie Poste lance sa nouvelle plateforme monétique

Réagissez

L’opérateur public Algérie Poste (AP) a procédé, hier à Alger, au lancement d’une nouvelle plateforme monétique permettant le paiement en ligne de factures et la recharge de l’ADSL (internet haut débit fixe) et de l’internet mobile à travers sa carte électronique Edahabia. La cérémonie de lancement de cette plateforme s’est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

Le directeur général d’AP, Abdelkrim Dahmani, a indiqué à la presse avoir conclu des contrats avec les opérateurs publics Algérie Télécom et Mobilis pour la généralisation du paiement en ligne des factures, des recharges téléphoniques et de l’internet (ADSL et mobile) via la carte monétique Edahabia d’AP. Il a précisé que plus de 3 millions de clients d’Algérie Poste ont reçu leur carte Edahabia et que 4 millions de ces cartes monétiques ont été déjà fabriquées et se trouvent actuellement au niveau du réseau postal pour être délivrées, ajoutant que cette opération s’inscrit dans le cadre de la modernisation des moyens de paiement et pour stimuler l’usage de la carte monétique d’Algérie Poste. La nouvelle plateforme monétique d’AP permet le traitement sécurisé des transactions de paiement électroniques des services via la carte Edahabia en garantissant «la confidentialité et la sécurité des échanges des données», a-t-il affirmé. Le directeur général d’AP a annoncé également avoir initié, en concertation avec la wilaya d’Alger, un programme de densification postale spéciale de la capitale pour fournir «un service public postal de qualité».

Ce programme sera réalisé en concertation avec l’Agence foncière de la wilaya d’Alger avec laquelle AP a signé une convention dans ce sens, a-t-il ajouté. Cet accord prévoit la mise en place de 19 établissements postaux à travers la

wilaya d’Alger au titre du nouveau plan d’aménagement 2030.