Réagissez

Algérie Poste réagit aux plaintes de ses clients concernant les graves retards dans la distribution du courrier et des colis. L’entreprise promet une amélioration de ses services, avec la mise en œuvre «d’un ambitieux programme».

«Plusieurs projets relatifs aux différents segments d’activités d’Algérie Poste, notamment ceux qui concernent le service du courrier et des colis sont lancés», affirme Nadia Betroune, chargée de communication d’Algérie Poste. Selon elle, l’entreprise «est très attentive aux besoins de sa clientèle et de ses attentes».

«Algérie Poste travaille sans relâche afin de venir à bout des dysfonctionnements enregistrés au niveau de ses services. Afin de remédier au problème de l’acheminement du courrier, à titre d’illustration, 20 fourgons de marque Mercedes auprès de la Société algérienne de fabrication des véhicules Mercedes-Benz ont été acquis et 20 voitures Mercedes de type 4x4 ont été achetées pour doter les wilayas du Sud. Algérie Poste a également signé une convention avec l’entreprise Sigma pour l’acquisition de 700 scooters», explique-t-elle.

Parallèlement, Algérie Poste, ajoute-t-elle, a récemment signé une convention avec l’entreprise Sogral portant sur la mise à disposition d’un local pour le dépôt et la collecte du courier et des colis au niveau de la gare routière d’Alger. «Plusieurs autres projets sont à venir, tels que l’acquisition de 300 vélos afin d’assurer une meilleure fluidité dans l’acheminement et la distribution du courrier au niveau national», indique-t-elle.

Un plan de recrutement pour 2018

En plus des équipements, Algérie Poste, souligne-t-elle, renforcera ses ressources humaines, notamment au niveau du service courrier et colis. «Algérie Poste est en phase de régulariser, de manière progressive, du personnel engagé dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et ceux des CTA (Contrats de travail aidés), et ce, en application des recommandations du conseil d’administration de l’entreprise», illustre-t-elle, précisant que cette régularisation concerne les personnes recrutées avant le 31 juillet 2017.

«Cette opération concerne pas moins de 584 employés du DAIP et de 535 employés en CTA qui basculeront vers des Contrats à durée indéterminée (CDI) devenant ainsi des permanents», indique-t-elle. Nadia Betroune annonce aussi la mise en place d’un plan de recrutement pour 2018 afin de compenser le déficit en moyens humains causé par les nombreux départs à la retraite de ses agents.

«Cette campagne de recrutement concernera plusieurs postes. En premier lieu, le renforcement de son réseau de facteurs ainsi que les effectifs en charge du tri et la distribution du courrier», informe-t-elle, rappelant qu’un plan de formation sera aussi mis en œuvre.