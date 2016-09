Algérie : Le parc national automobile compte plus de 5,6 millions de véhicules à fin 2015

Réagissez

Le parc national automobile (PNA) a totalisé 5.683.156 véhicules à fin 2015, en hausse de 4,75 % (250.000 unités de plus) par rapport à l'année précédente, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Cette augmentation du PNA s'explique par la hausse des immatriculations de véhicules neufs 2015 par rapport à 2014 de plus de 900.000 unités, soit 7,72%. les immatriculations de véhicules neufs importés confirment leur mise en circulation effective alors que la réimmatriculation consiste à établir une nouvelle carte grise suite à un changement de wilaya de résidence pour un véhicule circulant en Algérie.

le nombre des opérations d'immatriculations et réimmatriculations est passé de 1.397.554 opérations en 2014 à 1.505.403 opérations en 2015. Il est observé, cependant, que le nombre des immatriculations des véhicules particuliers neufs a diminué passant de 301.722 unités en 2014 à 257.589 en 2015, soit une baisse de 14,63 %, indiquent les chiffres consolidés de l'ONS. L'essentiel des immatriculations des véhicules automobiles neufs opérées en 2015 a été mené au cours du 2ème semestre, soit 158.065, contre 99.524 immatriculations au cours du 1er semestre de la même année.

Il est constaté que, contrairement aux années passées avant l'introduction des licences d'importation, la quasi totalité (91,3%) des véhicules neufs importés en 2015 qui était de l'ordre de 282.119 unités a été immatriculée au cours de leur année d'importation. En 2014 par exemple, sur les 439.637 véhicules importés 301.722 unités avaient été immatriculées (68,6%), tandis que le reste (137.915 unités) avait été stocké. S'agissant des importations des véhicules neufs, l'ONS note que le nombre de véhicules importés dans le cadre commercial par les concessionnaires s'est établi à 282.119 unités, soit une forte baisse de 35,8% par rapport à 2014, de même que pour le nombre de véhicules importés par des particuliers qui a atteint 16.596 unités, soit une baisse de 24%.

Le PNA a connu un "boom" dès l'année 2011 lors de laquelle plus de 1,04 million de véhicules ont été immatriculés et réimmatriculés dont 234.889 véhicules neufs (22,46% du nombre total). Par catégorie de véhicules, le PNA est constitué essentiellement des véhicules de tourisme avec 3.655.033 unités (64,31% de la totalité), des camionnettes avec 1.140.565 (plus de 20%), des camions avec 402.189 (7,08%), des tracteurs agricoles avec 151.538 (2,67%), des remorques avec 139.199 (2,45%), des autocars et autobus avec 83.682 (1,47%), des motos avec 23.436 (0,41%) et des véhicules spéciaux avec 5.255 (0,09%).

La répartition du PNA selon les tranches d'âge des véhicules montre que le nombre des moins de 5 ans a atteint 1.368.549 unités (24,08 % de la totalité du parc à fin 2015), des 5 à 9 ans à 892.196 véhicules (15,70%), des 10 à 14 ans à 508.815 (8,95%), des 15 à 19 ans à 187.067 unités (3,29%), des 20 ans et plus à 2.7726.529 (47,98%). Concernant la répartition du PNA par wilaya, l'ONS relève que les cinq premières wilayas qui comptent le plus grand nombre de véhicules sont Alger avec 1.496.561 unités (26,33% de la totalité), suivie de Blida avec 311.024 (5,47%), Oran avec 293.156 (5,16%), Constantine avec 204.843 (3,60%) et Tizi-Ouzou avec 199.507 (3,51%).

Quant aux types de carburants utilisés, l'organisme public des statistiques confirme que l'essence est la plus importante source d'énergie pour les véhicules avec une part de 65,67%, contre 34,33% pour le gasoil.