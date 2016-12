Adala, Ennahda et le FFS annoncent leur participation aux législatives

Réagissez

Le spectre de l’abstention plane sur les législatives de...

Il ne reste pas grand monde dans le camp des boycotteurs.



Les partis de l’opposition annoncent, l’un après l’autre, leur participation aux élections législatives qui devraient se tenir au printemps 2017.



Adala et Nahda (islamistes et membres de la CLTD) ont annoncé, hier vendredi, leur engagement dans la bataille des législatives, avec des listes communes. Abdellah Djaballah, président d’Adala, a expliqué que ce choix a été « imposé » par « l’actuelle loi (qui) prévoit la dissolution des partis ayant boycotté plusieurs élections, sur décision du ministre de l’Intérieur ».



Ce matin, c’était au tour du FFS de dévoiler publiquement sa position. Le Conseil national du parti a décidé « à l’unanimité » de prendre part aux prochaines élections législatives et locales. La participation, lit-on dans la résolution politique du FFS, vise à «… imposer un changement immédiat et radicale du système ».



Les formations politiques précitées viennent rejoindre d’autres partis de l’opposition, dont le RCD et le MSP, qui avaient fait le même choix. Il reste à savoir maintenant ce que décidera le parti de Ali Benflis, Talaie El Hourryet, qui devra se prononcer en janvier prochain. Le PT, quant à lui, à l’habitude de participer à tous les scrutins.



Ainsi, l’opposition prendra part aux prochaines élections en dépit des craintes persistantes relatives à la fraude. L’administration est soupçonnée, comme toujours, de travailler pour le compte des partis au pouvoir (FLN et RND) et, à un degré moindre, pour leurs satellites (MPA, TAJ…).



Dans le camp des boycotteurs, il ne reste pas grand monde. Seuls le MDS et le jeune parti de Sofiane Djilali, Jil Djadid, ont préféré ignorer ces élections. Un choix qui pourrait être réconforté par une forte abstention, vu le peu de crédit dont jouissent le Parlement et le gouvernement auprès des Algériens. Lors des législatives de 2012, le taux de participation (officiel) était de 43 %.