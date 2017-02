Accusées d’avoir des liens avec les groupes terroristes : Deux ressortissantes françaises arrêtées à Boumerdès

Réagissez

Deux ressortissantes Françaises mariées à des Algériens ont été arrêtées par les services de sécurité avant-hier à Boumerdès, à 50 km à l'est d'Alger, a-t-on appris de source confirmée.

Les deux femmes sont soupçonnées d’avoir des accointances avec les groupes terroristes armés sévissant sous la bannière de Daech en Irak et en Syrie. L’une d’elle, âgée de 42 ans, a été mise sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach sur décision du magistrat instructeur près le tribunal de Boumerdès. Elle est poursuivie pour les chefs d’inculpation « appartenance à un groupe terroriste », « apologie de terrorisme » et « résidence illégale », précise notre source.

La seconde (47 ans) a été mise sous contrôle judiciaire pour « apologie de terrorisme » et « résidence illégale ». Elles ont toutes deux été interpellées par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) alors qu’elles se trouvaient aux domiciles de leurs maris à la cité Foes de Boumerdès, un quartier huppé sis à l’entrée ouest de Boumerdès.

Aucune autre information n’a filtré sur la nature des activités de ces ressortissantes française et la manière dont elles sont impliqués avec les groupes djihadistes. Selon nos sources, six autres personnes (des Algériens) ont été arrêtés ces derniers jours à Boudouaou, à 7 à l’ouest de Boumerdès. Ils ont été écroués pour « appartenance à un groupe terroriste et apologie de terrorisme ».