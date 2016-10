Abderrazak Makri : « Nous ne savons pas qui gouverne l’Algérie »

Réagissez

Abderrazak Makri , président du MSP.

Le président du MSP, Abderrazak Makri dit ne pas savoir qui dirige le bateau Algérie. « Nous sommes dans un pays où on ne sait pas qui gouverne. Nous n’avons même pas d’adresse (interlocuteur ndlr ) lorsque on veut discuter avec l’Etat. Nous ne savons pas qui détient le pouvoir de décision dans le pays », a déclaré Makri lors d’une rencontre régionale avec les cadres de son parti, réunis aujourd’hui samedi à Saida.



« Nous avons rencontré tous ceux que nous considérions comme responsables et tous ils nous ont fait comprendre que le pouvoir n’est pas entre leurs mains », a-t-il ajouté en faisant allusion à la maladie du chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika.

Selon lui, « la situation est devenue pire qu’a à l’époque du président Chadli. Il y a une lutte âpre dans les institutions de l’Etat. La course pour le pouvoir n’oppose pas les partis et les programmes, la lutte pour le pouvoir se fait dans un espace étroit, dans des couloirs obscures ».



Évoquant la polémique provoquée par les accusations portées récemment par Amar Saadani contre le général Toufik et Abdelaziz Belkhadem, le président du MSP a dit : « nous assistons aujourd’hui à des accusations directes, avec des noms et dans des affaires graves, au point de ne savoir si nous sommes dans un film d’horreur, de science fiction ou une comédie ». Et si aucun procureur ne s’est saisi de cette affaire, explique-t-il, c’est parce que ceux qui s’accusent mutuellement « sont protégés ». D’après son analyse, les différents décideurs « se connaissent mais ne se reconnaissent pas » et « chacun d’entre eux a une parcelle de pouvoir dont il se sert comme bon lui semble ».



En dépit de ses constats sombres, le président du MSP s’est dit « optimiste » parce que, dit-il, « Il y a encore des hommes d’honneur et des patriotes au sein de l’Etat ».

Le président du MSP n’a pas manqué, dans son discours, de fustiger la France à qui il reproche, entre autres, son refus de reconnaître ses crimes en Algérie. S’adressant aux responsables français, il a déclaré : « Vous croyez que vos hommes ont infiltré les institutions et ils sont devenus des décideurs (…) Une âme nouvelle sera plantée dans ce pays et nous allons éradiquer vos agents jusqu’au dernier », a-t-il promis.



S’exprimant dans une ambiance de pré campagne électorale, le président du MSP a fait prêté serment à son auditoire. Les militants présents dans la salle ont juré « fidélité aux martyrs et aux moudjahiddines et … ».