Abdelmalek Sellal : « Certaines revendications nécessitent un ajournement »

L’Algérie va bien, a assuré le premier ministre Abdelmalek Sellal ce mercredi à partir de Saida. Toutefois, précise-t-il, certaines revendications doivent être remises à plut tard.

Le premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué ce mercredi lors de sa visite dans la wilaya de Saida que compte tenu de la situation que traverse le pays actuellement « certaines revendications nécessitent un ajournement ».

Pourtant, tout n’est pas noir à croire le premier ministre qui se montre plutôt optimiste. « Certains croient que l'économie algérienne connaîtra des difficultés durant les prochaines années, mais nous avons étudié la situation et jusqu'à 2019, les réserves de change algériennes ne baisseront pas sous le seuil des 100 milliards de dollars", a-t-il assuré dans un déclaration rapportée par l’APS.

Il a ajouté dans ce sens que les réserves de changes « sont bonnes » et l'inflation « stable » puisqu’elle se situe entre 4 et 5%. Le plus important selon lui est que le taux de croissance demeure positif, précisant que celui-ci est de 3,5% en 2016 et atteindra 3,9% en 2017.

M.Sellal a assuré également que le Produit intérieur brut (PIB) algérien qui était de 16.700 milliards DA en 2015 poursuivra sa croissance pour atteindre 17.677 milliards DA à fin 2016 alors que les réserves de change ne baisseront pas sous les 100 milliards de dollars en 2019.

« L'Algérie va bien, les choses sont stables et il faudra faire des efforts supplémentaires notamment dans le domaine agricole afin d'exporter davantage », a-t-il souligné.