91 terroristes abattus et 40 autres arrêtés en 2017

Un soldat de l'ANP

Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) ont abattu en 2017 quatre-vingt et onze (91) terroristes et arrêté quarante (40) autres, dont 5 femmes, indique mardi un bilan annuel du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'ANP ont abattu au cours de l'année 2017, quatre-vingt et onze (91) terroristes et arrêté quarante (40) autres, dont 5 femmes, précise la même source qui fait état de la découverte de 6 cadavres.

Le même bilan révèle la reddition de 30 terroristes durant la même année et l'arrestation de 212 éléments de soutien aux groupes terroristes ainsi que 11 trafiquants d'armes.

Par ailleurs, la même source évoque également la destruction de 408 refuges et casemates de groupes terroristes, 9 ateliers de fabrication d'armes, ainsi que la saisie de 42.4 quintaux de matières chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. Dans le même contexte, les forces de l'ANP ont récupéré un important arsenal d'armes, constitué de 02 canons SPG-9, 17 canons artificiels, 05 mortiers Hawn, 10 lance-roquettes de type PRG-7 6 roquettes RPG-2, ainsi que de 581 obus.

Le bilan fait état aussi de la récupération de 286 armes de type Kalachnikov, 64 fusils semi-automatiques de type Siminov, 25 pistolets automatiques, 08 mitrailleuses calibre 14.5 mm, 08 autres mitrailleuses calibre 12.7 mm, 19 fusils- mitrailleurs FMPK, 4 fusils à lunette, 32 fusils à pompe, 1 fusil de type carabine US et de 114 fusils de fabrication artisanale.

Ces opérations se sont soldées en outre par la saisie de 257 chargeurs, 53 caisses de munitions, 38 bandes à munitions et de 179369 balles de différents calibres, ainsi que par la destruction de 160 mines, indique le même bilan.