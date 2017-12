Réagissez

Un plan national de formation vient d’être lancé par le ministère de l’Education nationale. Il concernera tous les effectifs et cible particulièrement les enseignants des trois paliers.

Le département de Nouria Benghabrit se réfère aux différentes recommandations des conférences d’évaluation de l’application de la réforme, ainsi qu’à l’enquête sur les erreurs récurrentes commises par les élèves, dont les résultats ont été rendus publics fin 2016. Les résultats de la participation des élèves algériens aux concours internationaux ont servi également de paramètre d’évaluation, explique la ministre de l’Education, lors de son intervention à la présentation du plan de formation.

«Ce plan stratégique concerne toutes les catégories professionnelles et répond de manière très concrète aux besoins et réalités que les personnels rencontrent sur le terrain. Il leur permet de s’adapter aux nouvelles exigences de leur profession ainsi que d’actualiser leurs connaissances tout au long de leur carrière», souligne la ministre.

Cette dernière, se référant au dernier classement du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), indique que 61% des élèves évalués ne maîtrisent pas la compétence d’analyse et de critique. «Nos élèves, à l’instar de leurs camarades au niveau mondial, ont des compétences insuffisantes, notamment en mathématiques, en culture scientifique et dans la compréhension de l’écrit», explique la ministre, rappelant que les programmes actuels sollicitent beaucoup plus l’effort de mémorisation et de restitution, négligeant la compétence d’analyse et de synthèse.

Le ministère de l’Education a décidé de ne pas s’inscrire pour l’édition du Pisa 2018. «La prochaine inscription sera pour 2021 et sera ainsi une évaluation des résultats du plan d’action de la formation qui durera trois ans.» Ce plan d’action s’articule notamment sur la refonte pédagogique, avec le renforcement de la didactique des matières ciblées. Sur les 1830 jours de formation, 78% seront consacrés à la refonte pédagogique. Le primaire bénéficiera de la part du lion de ce plan avec 54% du programme.