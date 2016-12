6 clés à connaître pour le e-paiement

Réagissez

Le paiement en ligne sera désormais possible pour les clients d’Algérie Poste après le lancement mercredi de la carte Edahabia. Il y a deux mois, l’opération avait touché une dizaine de banques. Pour l’heure, la majorité des transactions concernées porteront sur le paiement des factures d’eau, d’électricité et de téléphone, ainsi que l’achat de billets d’avion en attendant une généralisation vers d’autres web marchands. En six points, voici ce que vous devez savoir sur le e-paiement.

Obtenir sa carte

Pour obtenir la carte Edahabia, le citoyen doit en faire la demande sur le site www.poste.dz en accédant à l’onglet BaridiNet. Après avoir complété un formulaire, l’utilisateur recevra un mot de passe sur son téléphone via sms avec un code de confirmation, — cependant pour commander les cartes d’Algérie Poste, il faut avoir un numéro de téléphone Mobilis. Ce dernier introduit, un second sms l’informera sur la possibilité de retirer sa carte auprès de son bureau de poste.

Pour les clients de banque, 11 établissements bancaires sont concernés par le e-paiement : BADR, BDL, BNA, CPA, BEA, CNEP, Natixis Algérie, Société Générale Algérie, Gulf Bank Algérie, Trust Bank Algérie et Al Baraka. Les clients doivent d’abord demander une carte CIB et ensuite un mot de passe pour pouvoir effectuer leurs transactions en ligne. Ils peuvent le faire au niveau de leur agence bancaire ou sur le site www.bitakati.dz.

Vous avez déjà une carte ?

Ceux qui disposent déjà d’une carte CIB et l’utilisent pour le retrait et parfois le paiement via des terminaux de paiement électroniques (installés au niveau de certains commerces et magasins comme Ardis ou Uno), doivent aussi demander un mot de passe auprès de leur banque ou sur la plate-forme de Bitakiti. Le mot de passe déjà en leur possession ne peut être utilisé pour les transactions en ligne, même si la carte est compatible.

En revanche, pour les clients d’Algérie Poste qui ont déjà une carte en cours de validité, celle-ci n’est pas compatible avec le système de paiement en ligne. Ils devront attendre l’émission des nouvelles cartes en cours de fabrication qui remplaceront progressivement les anciennes d’ici le premier semestre 2017. En attendant ils peuvent toujours continuer à utiliser les cartes en leur possession pour retirer l’argent depuis les distributeurs de la poste.

Comment payer ?

Pour pouvoir effectivement faire une transaction en ligne, il faut se connecter au site du web marchand (ex : Air Algérie, Algérie Télécom, Seaal), mais ce n’est pas tout le monde qui est prêt pour ce genre d’opération. Sur le site de Sonelgaz, il n’y a aucune mention ni lien pour le paiement des factures en ligne. L’autre option est alors de se connecter sur le site web des banques concernées émettrices de cartes CIB. Certaines banques privées, comme Société Générale, proposent déjà ce service sur leur site, mais pas encore les banques publiques.

Chez Algérie Poste, le payement des factures Sonelgaz, Seaal et ADE se fait sur BaridiNet après s’être connecté au portail www.poste.dz. Quelle que soit la méthode choisie, les instructions des étapes à suivre pour régler le paiement vous sont communiquées sur le site web utilisé (des web marchands, les banques ou la poste). La transaction donne lieu à l’émission d’une preuve de règlement que le client peut imprimer au besoin.

Que puis-je acheter sur Internet ?

C’est n’est pas demain que vous pourrez acheter un cuisinière ou un téléviseur et le régler en ligne. Le e-paiement ne concerne pour l’instant que le payement des factures d’eau, d’électricité et de téléphone. Les compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines peuvent également vendre leur billet sur internet pour les détenteurs de cartes CIB.

Pour un commerce en ligne plus généralisé, il faudra attendre la promulgation d’une loi sur le e-commerce. Selon la ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, ce texte est à l’étude au niveau du gouvernement. Il n’est pas prévu qu’il voit le jour dans l’immédiat.

Les détenteurs d’Edahabia peuvent toutefois acheter certains produits artisanaux et high-tech sur la e-boutique existante sur le site web d’Algérie Poste. Après l’achat et le paiement, le client recevra ses produits via les structures de distribution de la poste. La carte lui permettra aussi de retirer de l’argent depuis les distributeurs d’Algérie Poste et payer via des TPE

Suis-je protégé ?

Les autorités en charge du lancement du paiement en ligne ont assuré que les plateformes dédiées à ce service sont totalement sécurisées. Des experts ont également indiqué que les techniques visant à sécuriser la carte de paiement ainsi que les transactions en ligne existent et sont entièrement pris en charger. Aussi bien les cartes CIB et que Edahabia sont dotées de la norme internationale EMV qui, explique-t-on, rend très difficile les opérations de fraude.

Algérie Poste assure que sa carte est hautement sécurisée, notamment grâce à la possibilité de vérification des identités des clients. En gros, dès qu’il y a une transaction sur votre compte, vous en serez averti par sms. Il reste que le risque 0 n’existe pas et que la sécurité des opérations de paiement en ligne dépend aussi de celle la sécurité de la connexion internet utilisée.

3020

Vous avez perdu votre carte, vous avez été volé ? La première chose à faire est de mettre la carte en opposition provisoire en appelant le centre d’appel interbancaire sur le numéro vert 3020. Ensuite, il faut s’adresser à sa banque pour confirmer l’opposition. Même chose, si vous avez oublié votre code confidentiel, il faut vous adresser à votre banque.

Dans le cas où le relevé bancaire ne corresponde pas aux transactions que vous avez effectuées (transaction enregistrée deux fois, erreur du commerçant ou de la banque, tentative d’escroquerie), rapprochez-vous de votre agence bancaire. Vous ne serez pas remboursé dans la minute qui suit, mais vous le serez quand même à condition de garder la trace de la transaction (relevé, ticket… ).