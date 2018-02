5e mandat de Bouteflika : Baha Eddine Tliba devant la commission de discipline du FLN

Réagissez

Le député (FLN) de Annaba, Baha Eddine Teliba.

Le secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbès a annoncé, mardi à Alger, que le député de Annaba, Baha Eddine Teliba passera devant la commission de discipline pour avoir violé l’instruction poprtant interdiction de parler du cinquième mandat du président Bouteflika.

« Ce monsieur (Tliba ndlr) a violé l’instruction adressée à tous les militants, concernant l’interdiction de parler du 5e mandat. Il passera devant la commission de discipline qui étudiera son cas pour savoir qui est derrière lui. La sanction viendra après », a déclaré Djamel Ould Abbès lors d’un point de presse organisé à l’issue d’une réunion des cadres du centre, tenue au siège du parti à Hydra.

Baha Eddine Tliba a annoncé, dimanche dernier, les noms des membres d’une coordination créée pour appeler Abdelaziz Bouteflika à se représenter pour un 5e mandat lors des élections présidentielles de 2019. Il a cité, entre autres noms, Abdelamalek Sellal ( ex Prmier ministre), Said Bouhadja ( président de l’APN), Amar Saidani et Abdelaziz Belkhadem ( anciens SG du FLN) ainsi que des anciens ministres dont Abdelouahab Nouri et Hamid Grine.

Djamel Ould Abbès a affirmé aujourd’hui que tous ces anciens responsables, à l’exception de Amar Sadani, ont nié avoir été consulté par Tliba au sujet de cette coordination.

