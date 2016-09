5 terroristes abattus à Batna

Réagissez

Cinq terroristes ont été abattus hier à Batna par un détachement de l’ANP qui a récupéré des armes et une grande quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, lors d’une opération menée par les forces de l’Armée nationale populaire à Djebel Ouslati, commune de Tazoult, wilaya de Batna (5e Région militaire), un détachement de l’ANP a abattu cinq terroristes le 29 septembre 2016», précise la même source. Cette opération a permis de récupérer «un fusil mitrailleur (RPK), quatre pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, une grande quantité de munitions, comme il a également détruit six casemates contenant des vivres, des mines de confection artisanale, des plaques photovoltaïques et divers objets».

«Toujours en cours, cette opération réussie, la troisième du genre en une semaine, vient confirmer la ferme détermination des forces de l’ANP à pourchasser et anéantir les résidus du terrorisme là où ils se trouvent à travers le pays», souligne le MDN. A Batna et à Saïda, un autre communiqué du MDN rendu public hier affirme que 5 casemates et trois bombes de confection artisanale ont été détruites mercredi par des détachements de l’ANP.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de ont détruit, le 28 septembre, cinq casemates et trois bombes de confection artisanale, suite à des opérations de fouille et de ratissage à Batna et Saïda (5e RM et 2e RM)», précise le MDN. Par ailleurs, dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a arrêté dix contrebandiers à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM) et saisi deux camions, un véhicule tout-terrain et une importante quantité de denrées alimentaires (30 tonnes) destinées à la contrebande».