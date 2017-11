Réagissez

C’est le branle-bas de combat au niveau de l’inspection divisionnaire des Douanes à Annaba, dont le siège est implanté au port de la même ville.

En effet, cinq conteneurs, dont la marchandise déclarée est des chaises roulantes pour handicapés, sont bloqués au niveau du port de Annaba, avons-nous appris de sources douanières. Le montant déclaré pour cette opération d’importation est près de deux millions d’euros. «C’est suite à une opération de contrôle que cette mesure a été prise à l’encontre de cet importateur, présumé auteur de fausse déclaration sur le montant de la marchandise, et bien évidemment un transfert illicite de devises», expliquent les mêmes sources. Premières mesures, l’inspecteur ayant la charge de contrôler ces conteneurs a été suspendu par sa hiérarchie.

Quant à l’opération de transfert du montant de l’opération au profit du fournisseur étranger, une course contre la montre est engagée au niveau de la banque domiciliataire, pour le bloquer. Pour plus de détails, nous avons contacté Mehafdi Réda, chef d’inspection divisionnaire des Douanes à Annaba. «Je ne suis pas en mesure de vous répondre.» Telle est la réponse que nous a réservée ce responsable. Nos multiples autres tentatives pour le joindre par téléphone sont restées vaines. Selon des transitaires sur place, «la marchandise importée ne vaut en aucun cas le montant déclaré de près de deux millions d’euros.» Pire, concernant le registre du commerce, on soupçonne également un prête-nom et une opération d’identification est déjà lancée.

Pour mieux situer les responsabilités, un expert a été désigné par les Douanes algériennes pour déterminer la valeur réelle de la marchandise. Le contrôle de la qualité et du nombre des chaises roulantes pour handicapés dans les cinq conteneurs s’impose.