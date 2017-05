4 autres terroristes abattus par l’armée à Ain Defla

Réagissez

Les soldats de l’ANP ont éliminé, aujourd’hui vendredi, 5 terroristes armés de kalachnikovs dans les maquis d’Ain Defla, selon le MDN.

« Suite à une opération de fouille et de recherche menée dans la zone Oued Elkebir (…), un détachement de l'Armée Nationale Populaire a éliminé cette après midi le 12 mai 2017, quatre (04) terroristes et récupéré quatre(04) pistolets mitrailleur de type kalachnikov et une grande quantité de munitions et divers objets », a annoncé le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Le MDN avait annoncé, dans la matinée, l’élimination d’un terroriste armé dans la même zone

« L'opération est en cours », précise la même source