3000 gendarmes mobilisés

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger a mobilisé, en prévision de l'Aïd El Adha, 3000 gendarmes qui veilleront à l'exécution du plan de sécurité mis en place pour assurer la sécurité publique, a indiqué hier un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la Gendarmerie nationale. Le groupement régional de la Gendarmerie nationale d'Alger a mobilisé, dans le cadre de son plan sécuritaire en prévision de l'Aïd, tous les moyens humains et matériels dans les lieux publics et les principaux axes relevant de leur territoire de compétence, en multipliant les points de contrôle et de fouille et en renforçant les patrouilles pédestres et motorisées, a précisé le communiqué. Une série de mesures préventives et coercitives seront prises en vue de lutter contre toute forme de commerce illicite et anarchique pratiqué par de pseudo commerçants avides de gain facile, a ajouté le communiqué. Les effectifs des patrouilles et des barrages seront renforcés au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires afin d'assurer la fluidité du trafic routier et une intervention immédiate pour désengorger la route, en cas de nécessité, a souligné la même source. Les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route, a indiqué le communiqué, qui rappelle que le numéro vert 10-55 est mis à leur disposition 24h/24, outre le site de tariki.dz pour s'informer sur le trafic routier.