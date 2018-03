2 morts suite à l’effondrement d’une passerelle sur l’autoroute

Réagissez

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée suite à l’effondrement d’une passerelle, hier vers 14h, sur l’autoroute Est-Ouest, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Le drame a eu lieu à la sortie est de Khemis El Khechna, à l’ouest de Boumerdès. Les personnes décédées, âgées de 42 et 49 ans, étaient à bord d’un Caddy Volkswagen, tandis que le blessé est un receveur qui se trouvait à bord d’un bus de marque Toyota Coaster. Ce dernier était fort heureusement vide, sinon le nombre des victimes aurait été plus important.

Cet incident a provoqué un grand carambolage, impliquant plusieurs véhicules. L’autoroute a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. Les raisons de l’effondrement de la passerelle ne sont pas encore identifiées. Selon la directrice des travaux publics de la wilaya de Boumerdès, «l’incident a eu lieu au moment du passage forcé d’un convoi exceptionnel qui n’a pas respecté le gabarit de la passerelle». «Nos ingénieurs se sont déplacés sur place et ont constaté que le tablier de la passerelle a été percuté par un porte-char, mais rien n’est encore sûr.

On attend les résultats de l’enquête pour connaître les causes exactes de l’accident», a-t-elle précisé. Certains habitants de la région, eux, affirment que la passerelle en question est située loin des zones d’habitation. «Cet ouvrage est peu utilisé par les citoyens. Il est fort possible qu’il ait été réalisé juste pour permettre aux employés de l’ETRHB, qui effectue des travaux de concassage à côté, de traverser l’autoroute», estime un citoyen de Khemis El Khechna.