125 terroristes tués et 225 autres arrêtés depuis janvier 2016 (El Djeich)

Réagissez

Un Soldat de l'ANP.

Trois cent cinquante (350) terroristes ont été neutralisés (125 abattus et 225 arrêtés), par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) depuis le début de l'année 2016, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon un bilan publié dans le dernier numéro de la revue el-Djeich.

"L'ANP poursuit sa mission en toute détermination et rigueur, en réalisant durant cette année des résultats sur le terrain, couronnés par l'élimination d'un nombre conséquent de terroristes et de criminels ainsi que la récupération d'importantes quantités d'armes de guerre, de munitions et différents autres effets, sans oublier les opérations de sécurisation des frontières et de lutte contre la contrebande", souligne la même source.



Ainsi, les opérations de l'ANP ont permis la saisie, entre autres, de 668 fusils automatiques de type kalachnikov, 48 fusils mitrailleurs FMPK, 35 fusils semi-automatiques dotés de lunettes de précision, 64 fusils semi-automatiques de type Simonov, ainsi que 792 grenades, 73 canons de fabrication artisanale, 320 bombes de confection artisanale, 2.556 kg de produits chimiques pour fabrication d'explosifs et la destruction de 458 casemates et abris pour terroristes.



Durant la même période, 17 roquettes 57 mm hélicoptère, 338 roquettes pour RPG-7, 640 obus de mortier de différents calibres, 317 fusées pour mortier, 138 cartouches de mortier, 10 ceintures explosives, 189.362 balles de différents calibres, 1.244 chargeurs de munitions, ainsi que 31 kg de TNT, 735 kg de substances explosives, 380,1 kg de poudre noire, 653 kg de dynamite et 50 kg de nitrate d'ammoniac ont été saisis.



D'autre part, 2.615 contrebandiers, 6.103 migrants clandestins et 414 narcotrafiquants ont été arrêtés, durant la même période, qui a vu également la saisie de 110.951 kg de kif traité, 1.839.827 litres de carburant.



Par ailleurs, dans le cadre du suivi des opérations de déminage des lignes minées "Challe" et "Maurice", les sapeurs démineurs ont dépollué, depuis novembre 2004, une superficie globale estimée à plus de 12.280 hectares, avec la destruction de 1.032.976 mines, précise la même source.